Karadağ Meclisi, Askerlerini Ukrayna'ya Göndermeyi Kabul Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadağ Meclisi, ülke askerlerinin Avrupa Birliği Askeri Yardım Misyonu'na (EUMAM) gönderilmesi için yapılan oylamada 49 'evet' oyu ile kararı onayladı. Savunma Bakanı, Ukraynalı askerlerin çeşitli operasyonel alanlarda eğitim aldığını belirtti.

Karadağ Meclisi, Karadağ Ordusu mensuplarının Ukrayna'daki Avrupa Birliği (AB) Askeri Yardım Misyonu'na (EUMAM) gönderilmesini oy çokluğuyla kabul etti.

Karadağ Meclisinde bugün yapılan oylamada ülke askerlerinin EUMAM'a gönderilmesine ilişkin tasarı 49 milletvekilinin "evet" oyu kullanmasıyla kabul edildi.

Savunma Bakanı Dragan Krapovic, EUMAM'ın Ukrayna ordusunun askeri eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan bir misyon olduğunu ifade etti. Krapoviç, Ukraynalı askerlerin kimyasal ve nükleer savunma, sağlık, mayın ve daha birçok operasyonel alanda eğitim aldığını belirtti.

AB'de bulunan 24 ülkenin eğitim teklifinde bulunduğunu kaydeden Krapovic, misyon kapsamında 75 bin Ukraynalı askerin eğitildiğini aktardı.

Bu arada, EUMAM, AB tarafından 2022'de başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı

Resmen bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız

Sendikayı hedef alan Cemil Tugay yüzlerce çalışanı işten çıkaracak
Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte Sane transferinin yankıları

Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte atılan o manşetler
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek

Bakan Şimşek duyurdu! Uzun zamandır tartışılan uygulama tarih oluyor
İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı

İsrail'in alıkoyduğu 2 Türk aktivistten günler sonra beklenen haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.