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Karaçoban'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 10 Yaralı

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Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kırsal Kopal Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 10 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı.

Kırsal Kopal Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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