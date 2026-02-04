Haberler

Bursa'da karaciğer yetmezliği bulunan baba, kızından yapılan organ nakliyle hayata tutundu

Güncelleme:
Bursa'nın Orhangazi ilçesinden Recep Özcan, kızının karaciğerini bağışlamasıyla yeniden hayata döndü. Ameliyat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve baba-kızın iyileşme süreci başladı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan ve karaciğer yetmezliği bulunan Recep Özcan, kızından yapılan nakille yeniden hayata döndü.

Orhangazi ilçesinde yaşayan, evli ve 4 çocuk babası Özcan'a (55) durumunun kötüye gitmesi üzerine, doktorları organ nakli yapılması gerektiğini bildirdi.

Gölcük'te özel hastanede görev yapan 31 yaşındaki kızı Ayşenur Gürleyen, babasının yaşaması için karaciğerini bağışlamaya karar verdi.

Bursa'daki özel bir hastanede Doç. Dr. Hikmet Aktaş ve Dr. İmam Bakır Batı tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 10 saat süren operasyon başarıyla tamamlandı. Ameliyatın ardından hem baba hem de kızı için iyileşme süreci başladı.

Gerekli kontrolleri ve tedavileri tamamlanan Ayşenur Gürleyen sağlıklı şekilde taburcu edilirken Recep Özcan'ın hastanedeki tedavisine devam ediliyor.

Recep Özcan, yaptığı açıklamada, "Evladım bana canından can verdi. Onun sayesinde bugün yeniden nefes alıyorum. Başta Doç. Dr. Hikmet Aktaş ve Dr. İmam Bakır Batı olmak üzere bu mucizeyi gerçekleştiren tüm sağlık ekibine ve Özel Acıbadem Hastanesi'ne sonsuz teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hepsi bizim için birer kahraman." diye konuştu.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
