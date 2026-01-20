Pakistan'daki alışveriş merkezinde çıkan yangında ölenlerin sayısı 26'ya çıktı

Pakistan'ın Karaçi kentindeki alışveriş merkezinde 17 Ocak Cumartesi gecesi çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselirken, kayıp onlarca kişiye ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

Pakistan'ın Geo News kanalına göre, Karaçi'deki bir alışveriş merkezinde cumartesi gecesi çıkan yangının ardından, ekipler enkazdan cesetleri çıkarmayı sürdürüyor.

En az 26 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, 74 kişinin kayıp olduğunu ifade etti.

Yetkililer, çalışmaların zemin ve birinci katta tamamlandığını, kurtarma ekiplerinin ikinci ve üçüncü katlara ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Karaçi'deki alışveriş merkezinde 17 Ocak Cumartesi gecesi yangın çıkmış, ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Alışveriş merkezindeki yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.