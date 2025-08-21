Karaçi'de Havai Fişek Deposunda Yangın: 12 Yaralı

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir havai fişek deposunda meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde havai fişek deposunda çıkan yangın sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Karaçi'deki havai fişek deposunda yangın çıktı.

Yetkililer, itfaiye ile ambulans ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ve yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Polis, yangında ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
500
