Pakistan'da apartmanda meydana gelen patlamada 16 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Karaçi kentinde, birinci katında patlama meydana gelen apartmanın bir kısmının çökmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Karaçi'de üç katlı apartmanın birinci katında patlama oldu.

Polisin gaz kaçağından kaynaklandığını değerlendirdiği patlama sonucu binanın bir kısmı çöktü.

Olayda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 16 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, apartmanın enkazından bazı kişileri kurtardı. Ekipler, enkaz alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Sindh Eyaleti Başbakanı Murad Ali Shah, yaptığı açıklamada, patlamadan derin üzüntü duyduğunu belirterek, olayın nedeninin araştırılması için soruşturma emri verdiğini ifade etti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari de olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletirken, eyalet hükümetinden benzer olayların önlenmesi için kapsamlı soruşturma yürütülmesini istedi.