Karacasu'da Yangın, İki Evi Kulanılamaz Hale Getirdi

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde bir evde çıkan yangın bitişikteki eve de sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürülen yangında, her 2 ev de kullanılamaz hale geldi.

Alemler Mahallesi'ndeki Dursun Nasır (52) ve Gülbahar Nasır (50) çiftine ait evde, dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki başka bir eve de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, her iki ev de kullanılmaz hale geldi.

Nasır çiftinin, aynı gün öğle saatlerinde tütün tarlasında çalışmak için Denizli'nin Tavas ilçesine gittikleri için evde olmadıkları öğrenildi. Çiftin, uzun yıllar tütün tarlalarında çalışarak biriktirdikleri parayla 10 yıl önce yaptırdıkları evlerinin yandığını haberiyle büyük üzüntü yaşadıkları bildirildi. Öte yandan, yanan her iki evin sahipleri için sosyal medyada destek çağrısında bulunuldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, soruşturma başlatıldı.

Haber : Bahattin ALBAYRAK / KARACASU (Aydın),