Haberler

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı, 3 tutuklama

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı, 3 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı, 3 kişi uyuşturucu ticareti nedeniyle tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ve Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacasu ilçesinde uyuşturucu madde kullanıcı ve satıcılarını takip altına aldı. Jandarma KOM ekipleri yapmış oldukları teknik takip sonucunda, 4 sokak satıcısı aracılığıyla piyasaya uyuşturucu sürüldüğü ve ticaretin organize bir yapı üzerinden yürütüldüğünü belirledi.

Jandarma KOM ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda ilçede geçen salı günü eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Adreslerdeki aramalarda uyuşturucu maddeler, silah, bir miktar metamfetamin, ruhsatsız tüfek, çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olaya ilişkin ise 12 şüpheli gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 3 kişi ise 'uyuşturucu madde ticareti' yaptıkları iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

Teklif Meclis'ten geçti, cezalar öyle böyle değil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Antrenmanda çekilen görüntü Galatasaray taraftarını sevince boğdu

Antrenmanda çekilen görüntü Galatasaraylıları sevince boğdu
Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti

Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde

İngiltere'de keyfi yerinde! Paylaşımı çok konuşuldu
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü

Cezaevinde itiraf etti: Diğerini de parçalayıp çöpe attık