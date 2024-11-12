Karacasu'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Karacasu ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan 68 yaşındaki sürücü Mehmet Akdeniz yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Akdeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Mehmet Akdeniz (68) idaresindeki 09 H 2207 plakalı traktör, Esençay Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Akdeniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Akdeniz'in cenazesi, incelemenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.