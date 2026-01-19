Haberler

Aydın'da takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Aydın'da takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Güncelleme:
Aydın'ın Karacasu ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu sürücü ve dört yolcu yaralandı. İhbar üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ataeymir Mahallesi'nde D.S. idaresindeki 35 FV 831 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.

Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan N.A, H.S, Ç.S.S. ve Ç.K.S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
