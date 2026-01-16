Haberler

Karacasu'da kaçak kazıya jandarmadan suçüstü; 5 gözaltı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yanında kazı araçları ele geçirildi.

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı. Ekipler, dün akşam saatlerinde Karacasu'da dağlık alanda S.V. (48), F.K. (34), E.G. (28), A.A. (36) ve A.K.'yi (38) izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yanında 2 kürek, 4 kazma, 3 kafa lambası, 1 balyoz, 1 balta, 1 keser, 1 el feneri ve 1 kova ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
