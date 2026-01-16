Karacasu'da kaçak kazıya jandarmadan suçüstü; 5 gözaltı

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı. Ekipler, dün akşam saatlerinde Karacasu'da dağlık alanda S.V. (48), F.K. (34), E.G. (28), A.A. (36) ve A.K.'yi (38) izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yanında 2 kürek, 4 kazma, 3 kafa lambası, 1 balyoz, 1 balta, 1 keser, 1 el feneri ve 1 kova ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.