Karacaların kavgası böyle görüntülendi

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde iki karacanın birbirleriyle yaptığı kavga görüntülendi.

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarının yer aldığı Yenice ilçesinde iki karacanın birbirleriyle yaptığı kavga görüntülendi. Orman köylüleri tarafından cep telefonuyla görüntülenen karacalar daha sonra gözden kayboldu.

Yenice ormanları, anıt niteliğindeki ağaçları, karışık doğal yaşlı ormanları, derin vadilerinin yanı sıra barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle Avrupa'nın biyolojik çeşitlilik açısından en değerli alanları arasında yer alıyor.