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Karacalar Karla Kaplı Arazide Kameralara Yansıdı

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Karabük'ün Eflani ilçesinde, karla kaplı arazide üç karaca vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler yaban hayatına dikkat çekti.

Karacalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde karla kaplı arazide gezinen 3 karaca cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Eflani ilçesinde cep telefonu kameralarıyla kaydedilen bir görüntü, bölgedeki yaban hayatına dikkat çekti.

Aracıyla ilerleyen bir vatandaş tarafından karla kaplı arazide bekleyen 3 karacayı fark etti. O anları ölümsüzleştirmek isteyen vatandaş karacaları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Görüntülerde vatandaşın korna çalmasının ardından karacaların koşmaya başladıkları yer alıyor.

Karacalar Karla Kaplı Arazide Kameralara Yansıdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA AKGÜN - Güncel
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