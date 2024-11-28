Karacalar Karla Kaplı Arazide Kameralara Yansıdı
Karabük'ün Eflani ilçesinde, karla kaplı arazide üç karaca vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler yaban hayatına dikkat çekti.
Karacalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde karla kaplı arazide gezinen 3 karaca cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Eflani ilçesinde cep telefonu kameralarıyla kaydedilen bir görüntü, bölgedeki yaban hayatına dikkat çekti.
Aracıyla ilerleyen bir vatandaş tarafından karla kaplı arazide bekleyen 3 karacayı fark etti. O anları ölümsüzleştirmek isteyen vatandaş karacaları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
Görüntülerde vatandaşın korna çalmasının ardından karacaların koşmaya başladıkları yer alıyor.