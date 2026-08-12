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TİGEM Safkan Arap Tayları Açık Artırmada 27,5 Milyon Liraya Satıldı

TİGEM Safkan Arap Tayları Açık Artırmada 27,5 Milyon Liraya Satıldı
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TİGEM'e bağlı işletmelerde yetiştirilen safkan Arap tayları, Bursa Karacabey'de düzenlenen açık artırmada yeni sahiplerini buldu. 34 taydan 30'u satılırken toplam 27 milyon 550 bin lira gelir elde edildi. 'Bilge Çınar' isimli tay 3 milyon 600 bin lirayla en yüksek fiyata alıcı buldu.

TARIM İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde yetiştirilen safkan Arap tayları, Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen açık artırmada yeni sahiplerini buldu. İhalede 30 tay satılırken, toplam 27 milyon 550 bin lira gelir elde edildi.

Anadolu ve Sultansuyu tarım işletmelerinde yetiştirilen 34 safkan Arap koşu tayı, Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde düzenlenen açık artırmayla satışa çıkarıldı. Yarış atı yetiştiriciliği çevrelerinin yoğun ilgi gösterdiği ihalede katılımcılar, tay sahibi olabilmek için teklif verdi. Açık artırma usulüyle gerçekleştirilen satış sonucunda 34 taydan 30'u alıcı bulurken, 4 tay için alıcı çıkmadı. Yoğun katılımla geçen ihalede, 3 milyon 600 bin liralık satış bedeline ulaşan 'Bilge Çınar' isimli tay ihalenin en yüksek fiyatla alıcı bulan ismi oldu. 'Hançeroğlu' 1 milyon 850 bin liraya, 'Duşbara' ise 1 milyon 700 bin liraya satıldı. Bu taylar ihalede oluşan yüksek bedeller arasında öne çıktı. Satışa sunulan tayların 30'unun alıcı bulmasıyla birlikte TİGEM'in elde ettiği toplam gelir 27 milyon 550 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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