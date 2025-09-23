Haberler

Karacabey'de Yangında Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi

Karacabey'de Yangında Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, Uluabatlı Hasan Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Saadet Mahallesi'ndeki bir apartmanda çıkan yangında hayatını kaybeden Berguzer Kaplan (81), Müyesser Ar (88) ve Hasan Emir Efe Çorapçı'nın (2) cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazeler, daha sonra Karacabey ilçesine getirildi.

Uluabatlı Hasan Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından cenazeler, Karacabey 2 No'lu Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, vefat edenlerin ailesi ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Güncel
500
