Karacabey'de Sazlık Alanda Yangın

Karacabey'de Sazlık Alanda Yangın
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde yangın çıktı. İkizce Mahallesi'ndeki sazlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde sazlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

İkizce Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında sazlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlerin kontrol altına alınması için, karadan ekiplerin yanı sıra havadan da helikopterlerle müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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