Karacabey'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralı

Güncelleme:
Bursa'nın Karacabey ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarpan kamyon nedeniyle motosiklet sürücüsü Mehmet Ata hayatını kaybetti, oğlu Eymen Ata ağır yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Ata (44) hayatını kaybederken, oğlu yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bakırköy Mahallesi'nde meydana geldi. Turhan E. idaresindeki 10 ASA 566 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Ata yönetimindeki 16 BAA 738 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken, sürücü Ata ile arkasında bulunan oğlu Eymen Ata (15) savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerinde bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Ata ve oğlu Eymen Ata,oOlay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Mehmet Ata yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Eymen Ata ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Kamyon sürücüsü Turhan E.'nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
