Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salonu ayağa kaldırdı: Filistin Filistin halkınındır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salonu ayağa kaldırdı
İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi

Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar
Yenidoğan Çetesi davasında Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit eden şahıs iş insanı çıktı

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit eden şahıs iş insanı çıktı

Karacabey'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Karacabey'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Ulu Camii önünde toplanarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen grup adına açıklamada bulunan Karacabey İlçe Vaizi Fatih Göl, Filistin'de zulümler işleyen İsrail'in, 7 Ekim 2023 sonrasındaki süreçte saldırılarını daha da artırdığı anımsattı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda 50 binden fazla masum sivilin şehit olduğunu, 115 binden fazla kişinin yaralandığını ya da sakat kaldığını anlatan Göl, şöyle konuştu:

"Bu saldırıları gerçekleştiren işgalciler şunu çok iyi bilmelidir, Gazze yalnız değildir. Buradan ülkemize ve uluslararası kamuoyuna sesleniyoruz, ateşkesin başlangıcından bu yana saldırılarına devam eden, alınan kararları uygulamayan İsrail, alınan kararlara ve uluslararası hukuka uymaya zorlanmalıdır. Bu işgal derhal durdurulmalıdır."

Açıklamanın ardından Diyanet-Sen Karacabey Temsilcisi Mücahit Diriğ tarafından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Güncel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.