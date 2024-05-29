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Karacabey'de hafif ticari araç ile süt tankerinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile süt tankerinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, hafif ticari araç ile süt tankerinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Uluabat Mahallesi'nde, Abdullah Ç. idaresindeki 34 RZ 1019 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Nuri B. yönetimindeki 14 EY 462 plakalı süt tankeriyle çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Sedat Ç. (30) ve Muhammet Emin Ç. (14) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Karacabey ve Mustafakemalpaşa'daki devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından bölgede trafik normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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