Bursa'da aracıyla akıntıya kapılan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, suda ilerlemeye çalışan Turan Babaoğlu'nun aracı akıntıya kapılarak suya gömüldü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Turan Babaoğlu (72), 16 TT 560 plakalı kamyonetiyle ilçe girişinde bulunan Canbalı Deresi Köprüsü altından anayola çıkmak istedi.

Son aylardaki yoğun yağışlar nedeniyle yükselen dere sularının yolu kapatmasına rağmen karşıya geçmeye çalışan Babaoğlu, çevredekilerin uyarılarına rağmen suda ilerlemeye devam etti.

Daha sonra akıntıya kapılan araç, suya gömüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dalgıç polislerin de katıldığı aramada, çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Ayhan Fidan
