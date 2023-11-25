Karacabey Belediyesi Avrupa Atık Azaltım Haftası'nda Sosyal Sorumluluk Kampanyası Başlattı

Karacabey Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında Bardağınla Gel, Çorbanı Al sloganıyla bir sosyal sorumluluk kampanyası başlattı. Kampanya ile atık azaltımına destek vermek ve sıfır atık uygulamalarına dikkat çekmek amaçlanıyor.

15. Avrupa Atık Azaltım Haftası'nda Karacabey Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından, Bardağınla Gel, Çorbanı Al sloganıyla başlatılan sosyal sorumluluk kampanyasıyla, atık azaltımına destek vermek ve sıfır atık uygulamalarına dikkat çekmek amaçlandı.

Marmara Belediyeler Birliği'nin (MBB) Türkiye Koordinatörü olduğu Avrupa Atık Azaltım Haftası (European Week for Waste Reduction - EWWR) etkinlikleri kapsamında, Karacabey'de de anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

Avrupa Atık Azaltım Haftasında atık önleme, yeniden kullanım ve geri dönüşüm kavramları her yıl farklı bir tema işlenirken, bu yıl ambalajların önemi ve paketli ürün kullanımının azaltılması ön plana çıkarıldı. 18-26 Kasım tarihleri arasında 15. Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında, Karacabey'de de Karacabey Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından, Bardağınla Gel, Çorbanı Al; sloganıyla başlatılan sosyal sorumluluk kampanyasıyla, atık azaltımına destek vermek ve sıfır atık uygulamalarına dikkat çekmek amaçlandı.

Öğrencilere sabah çorbaları belediyeden

Bu kapsamda, ilçede üç gün boyunca üç farklı lokasyondaki okullarda öğrencilere çorba dağıtımı etkinliği gerçekleştirilirken, Başkan Ali Özkan da Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu önünde cam bardaklarıyla gelen ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen çorba dağıtımı organizasyonuna katıldı. Sürdürülebilir kaynak ve atık yönetimi hakkında bilinçlendirme eylemlerinin uygulanmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen bu etkinliklerle atık yönetimi konusunda farkındalık yaşatmayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Ali Özkan, bu yöndeki çalışmaların yılın her döneminde devam edeceğini söyledi.

Başkan Özkan, "Halkımızı, sürdürülebilir bir yaşam tarzına yönlendirme ve ambalaj kullanımının azaltımı, atık önleme ve yeniden kullanımı yaygınlaştırmaya hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Herkes destek olabiliyor

Öte yandan, Avrupa Atık Azaltma Haftası, bir hafta boyunca sürdürülebilir kaynak ve atık yönetimi hakkında bilinçlendirme eylemlerinin uygulanmasını teşvik etmeyi amaçlayan bir girişim olup; belediyeler, kamu kurumları, atık yönetim şirketleri, özel şirketler, sivil toplum örgütleri, okullar ve üniversitelerin yanı sıra vatandaşlar da bireysel olarak katılım sağlanabiliyor. - BURSA