Karacabey-Bandırma Yolunda Trafik Kazası: Bir Yaralı
Karacabey-Bandırma kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 43 yaşındaki Osman Ü. yaralandı. İki aracın çarpışması sonucu gerçekleşen kazada, yaralı hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Karacabey-Bandırma kara yolu Fevzipaşa Mahallesi mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Osman Ü. (43) idaresindeki 16 YV 733 plakalı araç ile Sait B. yönetimindeki 63 AGN 117 plakalı araç aynı yönde seyir halindeyken çarpıştı. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu gerçekleştiği belirtilen kazada Osman Ü. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Güncel