Karaburun Yaylaköy'de iftar geleneği yaşatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaburun Yaylaköy'de iftar geleneği yaşatıldı

AA - Hüseyin Cem Liman - Güncel
 - Güncelleme:
Karaburun Yaylaköy'de iftar geleneği yaşatıldı

İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Yaylaköy'de geleneksel iftar etkinliği yapıldı.

KARABURUN, İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Yaylaköy'de geleneksel iftar etkinliği yapıldı.

Yaylaköy Camisi'ndeki iftara, Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ile mahalle sakinleri katıldı.

Erdoğan, ramazanın yardımlaşmanın ve dayanışmanın güçlendiği bir ay olduğunu belirterek,"Köylerimizde böyle güzel bir gelenek görenek var ve her ramazan ayında bu geleneği yaşatıyoruz." dedi.

Muhtarı İsa Arıcı da geleneksel iftar yemeklerinin köylülerin durumuna göre bir veya birden fazla kişi tarafından ortaklaşa verildiğini söyledi.

Arıcı bu akşamki iftar yemeğini veren Bekir Çevik ve Mehmet Sarıca'ya teşekkür etti.

Ramazanda geleneksel hale gelmiş bu etkinliği gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini söyleyen Arıcı, "Genç nesil köyde kalmak istemiyor. İmkanı varsa İzmir'e göç ediyor. 86 kayıtlı nüfusumuz var. En genci benim 63 yaşındayım. Bu geleneği var olduğumuz sürece sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Hüseyin Cem Liman - Güncel

İlkay Girgin Erdoğan, Karaburun, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title