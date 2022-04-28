Karaburun'da imece usulü iftar düzenlendi - Haberler

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Karaburun'da imece usulü iftar düzenlendi

AA - Hüseyin Cem Liman - Güncel
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Karaburun'da imece usulü iftar düzenlendi

İzmir'in Karaburun ilçesinde Kadir Gecesi'nde geleneksel hale getirilen imece usulü iftar programı düzenlendi.

KARABURUN, İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde Kadir Gecesi'nde geleneksel hale getirilen imece usulü iftar programı düzenlendi.

Parlak Mahallesi'nde, mahalle sakinlerinin desteğiyle düzenlenen iftarda hep birlikte pişirilen iftarlıklarla mahalle meydanında oruçlar açıldı.

Mahalle muhtarı Kadriye Gültekin, Kadir Gecesi iftar vermenin bir gelenekleri olduğunu söyledi.

Gültekin, hali vakti yerinde olan mahallelilerin desteğiyle imece usulü iftar yapıldığını belirterek, "Çobanların verdiği küçükbaş hayvanlarla kavurma yapıyoruz. Yanında nohut, pilav ve tatlı ikram ediyoruz. Burada güzel olan mahalledeki herkesin iftar için katkıda bulunması. Bayram sabahları da hayırseverlerin desteğiyle pilav ve kavurma ikramı yapıyoruz." dedi.

AA / Hüseyin Cem Liman - Güncel

Kadir Gecesi, Karaburun, İzmir, Güncel, Haberler

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