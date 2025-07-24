Karaburun'da Bahçe Sulama Tartışması Kanlı Bitti

Karaburun'da Bahçe Sulama Tartışması Kanlı Bitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karaburun ilçesinde, bahçe sulama yüzünden husumetli iki komşu arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Murat Güneş vurularak hayatını kaybederken, şüpheli Oktay Altınyurt tutuklandı.

İZMİR'in Karaburun ilçesinde, husumetli oldukları öğrenilen iki komşu arasında bahçe sulama tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ile vurulan Murat Güneş (50) hayatını kaybederken, şüpheli Oktay Altınyurt (73) ise tutuklandı.

Olay, Karaburun ilçesine bağlı Küçükbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Murat Güneş ile komşusu Oktay Altınyurt arasında bahçe sulama nedeniyle tartışma çıktı. İkili arasında yaşanan yaşanan arbede sırasında Oktay Altunyurt evden aldığı tabanca ile defalarca Güneş'e ateş etti. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Güneş kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Oktay Altunyurt'u suç aleti ile birlikte gözaltına alırken, sağlık ekipleri Murat Güneş'e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Karaburun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güneş'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Oktay Altunyurt ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Filistin devletini eylül ayında tanıyacağız

Avrupa ülkesi resmen tarih verdi: Filistin devletini tanıyacağız
Suriye'den PKK/YPG'ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar

Suriye'de hükümet, terör örgütüne açık açık rest çekti
Yangın şehidinin oğlu 'Baba, ben sensiz ne yapacağım?' diye feryat etti

Şehidin oğlunun feryadı, kalplere bıçak gibi saplandı
Icardi, 'Sürekli bana yazıyor' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı

Icardi, "Sürekli bana yazıyor" diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'de 10 numaralı formanın Arda Güler'e neden verilmediği ortaya çıktı

10 numaralı formanın Arda'ya neden verilmediği ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.