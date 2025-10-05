Karaburun'da 20 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 4'ü çocuk 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 4'ü çocuk 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.