Karabüklü şehit kıdemli başçavuşun babası Mehmet Özcan konuştu Açıklaması

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Karabük'te yaşayan babası Mehmet Özcan, şehit babası olmaktan dolayı teselli bulduğunu söyledi.

Şirinevler Mahallesi'ndeki evinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul eden 78 yaşındaki Özcan, gazetecilere, "Önce vatan sağ olsun. O benim için çok büyük mertebe. Mekanı cennet olsun. Benim oğlum dört dörtlük bir insandı." dedi.

Şehadet haberini İzmir'de yaşayan oğlundan öğrendiğini dile getiren Özcan, şehidin cenazesinin Karabük'te defnedileceğini belirtti.

Özcan, 4 çocuğunun olduğunu ifade ederek, "Biri imam hatipli hocaydı. Ankara Sincan Devlet Hastanesinden emekli. Diğer 2 asker oğlum da emekli. Nuri çalışıyordu. Allah hepsinin yardımcısı olsun. En büyük tesellim şehit babası olmam." diye konuştu.

Öte yandan, şehidin annesi Şaziye Özcan'ın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
