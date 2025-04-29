Karabüklü lise öğrencileri, başarılarını artıran yapay zeka destekli MEBİ platformundan memnun

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), lise düzeyindeki öğrenciler ile mezunların üniversiteye hazırlık sürecinde hedeflerine daha etkin şekilde ulaşabilmesi, öğrenme süreçlerini ihtiyaçlarına göre şekillendirebilmesi için hayata geçirilen yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformu MEBİ'yi aktif şekilde kullanan Karabüklü öğrenciler, başarı seviyelerini artırıyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatla getirilen "beceri temelli" eğitime geçişin kolaylaştırılması için yapay zeka teknolojilerine ağırlık veren MEB, kişiye özel öğrenme imkanları, yapay zeka destekli içerikler ve uyarlanmış testlerle öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı amaçlayan MEBİ platformunu 21 Ekim 2024'te erişime açtı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık sürecini de destekleyen ve öğrenme süreçlerinin tamamen kişiselleştirilebildiği MEBİ'yi 9, 10, 11, 12'nci sınıflar ile mezunlar aktif olarak kullanabiliyor.

MEB'in eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için coğrafi veya sosyoekonomik farklılıkları ortadan kaldırarak tüm öğrencilere eşit erişim fırsatı sunmak hedefiyle hayata geçirdiği MEBİ'yi kullanan öğrenciler, sınavlarda başarılı oluyor.

"YKS'ye hazırlanan öğrenciler için büyük kolaylık sağlıyor"

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, Bakanlık tarafından hazırlanan MEBİ uygulamasını, çıkmasının hemen ardından öğretmen, öğrenci ve velilere tanıttıklarını ve uygulamanın içeriklerini paylaştıklarını söyledi.

"MEBİ uygulaması hakkında çok olumlu dönüşler aldık. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz aktif ve en verimli şekilde kullanmaya başladılar." diyen Akbaş, Karabük'te MEBİ uygulamasına katılım oranının oldukça yüksek olduğunu bildirdi.

Akbaş, lise kademesindeki öğrencilerin, özellikle YKS'ye hazırlık sürecindeki ortaöğretim öğrencilerinin uygulamadan faydalandığını aktararak, "YKS'ye hazırlanan öğrenciler için büyük kolaylık sağlıyor. Fırsat eşitliğini güçlendiren, çok amaçlı kullanıma açık olan ve yapay zeka ile destekli MEBİ uygulamasıyla öğrencilerimizin sınavlarda daha başarılı olacağına inanıyorum." dedi.

Mehmet Vergili Fen Lisesi biyoloji öğretmeni Savaş Güvence ise MEBİ uygulamasının çok büyük kolaylıklar getirdiğini vurguladı.

Görsel hazırlanış açısından özellikle biyoloji derslerinde önemli kolaylıklar sağladığını belirten Güvence, "Kısa sorular var. Derslerimizde bu soruları öğrencilerimize soruyoruz. Ödevlendirme ve konu tekrarları yaparken MEBİ'den yararlanıyoruz. Uygulamada anlaşılır ve sade dil kullanılmış. Öğrencilerimiz keyif alıyorlar. Her seviyede sınıflarda uygulamayı kullanıyoruz." diye konuştu.

Pratikliği, kolaylığı ve geniş veri tabanıyla öğrencilere kolaylık sağlıyor

12. sınıf öğrencisi Ensar Uysal da dönem sonunda YKS'ye gireceğini, sınavlara hazırlanma sürecinde MEBİ'nin kendisine yardımcı olduğunu anlatarak, "Gerek denemeleri, gerek konu özetleri gerekse de konu tarama testlerinden yararlandım. MEBİ her ay düzenli deneme yapıyor. Denemelere katılarak sürekliliği gösterdim. Milli Savunma Üniversitesi sınavında Türkiye 75'incisi oldum. Bu başarımda MEBİ'nin katkısı oldu." şeklinde konuştu.

Uysal, MEBİ'nin yapay zeka destekli "Kanka" uygulaması olduğunu anımsatarak, "Buraya uygulamada istediğiniz şeyi yazarsanız o sizin önünüze getiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığına bize sunduğu bilişim sistemleri için teşekkür ederim. Öğrenciler için oldukça yararlı." ifadelerini kullandı.

Lisenin 10. sınıf öğrencisi Nevra Beyza Çobanoğlu da uygulamanın okul ve sosyal hayatta pek çok konuda kendilerine rehberlik ederek yardımcı olduğunu kaydetti.

Uygulamanın video çözümleri, genel tarama testleri ve denemelerle kendilerini ölçme ve geliştirme konusunda fayda sağladığını belirten Çobanoğlu, "Aynı zamanda rehberlik kısmıyla bizlere stres ve öfke yönetimi konusunda faydası oldu. Sadece akademik başarı olarak değil aynı zamanda hedef belirleme, günlük program hazırlama gibi konularda da bizlere yardımcı olarak birçok yükten kurtarmış oldu." diye konuştu.

Öğrenci Zeynep Berra Demir de MEBİ'yi aktif kullandığını, YKS'ye hazırlanırken Bakanlığın kendilerine sunduğu içeriklerden çalışmanın kendilerine fayda sağladığını ve sınava yönelik daha hazır hissettirdiğini ifade etti. Demir, serviste vakit kaybetmek yerine uygulamadan soru çözdüğünü anlattı.

10. sınıf öğrencisi Burak Ünlü de uygulamanın meslek tanıtımı ve bununla ilgili çalışmalar sayesinde belirli bir hedef ve bu hedef doğrultusunda gidecekleri üniversiteyi belirlemelerinde kendilerine yardımcı olduğunu vurguladı.

Osman Efe Eroğlu, uygulamanın ücretsiz olduğunu hatırlatarak, derslerde işledikleri konuları akşam evde tekrar etme konusunda yardımcı olduğunu aktardı.

Lisenin 9. sınıf öğrencisi Elif Aytaç, 9. sınıfta yeni müfredatla birlikte MEB'in hazırladığı ortak sınavlar yapılmaya başlandığını, bu nedenle sınava MEBİ'nin uygulamasından çalışmanın kendilerini güvende ve hazır hissettirdiğini dile getirdi.

Öğrenci Şevval Yıldız, kendisini eksik hissettiği konularda herhangi bir uğraş içine girmeden direkt uygulamayı açıp kullandığını ifade etti.