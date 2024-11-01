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Karabük Yolunda Otomobilin Çarptığı Belediye İşçisi Hayatını Kaybetti

Karabük Yolunda Otomobilin Çarptığı Belediye İşçisi Hayatını Kaybetti
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Karabük yolunda yol kenarında yürüyen belediye işçisi Mesut Yılmaz, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük yolunda, yol kenarında yürüdüğü sırada otomobilin çarptığı belediye işçisi Mesut Yılmaz (33), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Bartın- Karabük karayolunun Yenihan mevkisinde meydana geldi. Karabük yönüne seyir halinde olan Mehmet Demirci yönetimindeki 67 VA 138 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Mesut Yılmaz'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Mesut Yılmaz'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ulus Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Sürücü Mehmet Demirci gözaltına alınırken, Mesut Yılmaz'ın bekar ve Abdipaşa Belediyesi'nde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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