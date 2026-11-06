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Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü

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Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü
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Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi ince beyaz örtüyle kaplanırken Bolu'da Kartalkaya, Sarıalan Yaylası ve Yedigöller yolu gibi bazı kesimler kısmen beyaza büründü.

KARABÜK/ Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Karabük'te birkaç gündür etkili olan soğuk hava ve yağmur, yerini kentin yüksek kesimlerinde kara bıraktı.

Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe Kayak Merkezi yağışın ardından ince beyaz örtüyle kaplandı.

Safranbolu ilçe merkezine 14 kilometre mesafedeki 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası ile aynı bölgedeki Ömür Ahmet Kıran mevkisinde de kar yağışı etkisini gösterdi.

Bolu'nun yüksek kesimlerine de kar yağdı.

Merkeze yaklaşık 38 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Sarıalan Yaylası, Aladağ, Çele Tepesi, Ayıkayası, Yedigöller yolu, Gerede ilçesindeki Arkut Dağı mevkilerinde bazı kesimler yağışın ardından kısmen beyaza büründü.

Kaynak: AA
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