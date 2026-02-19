Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü

Karabük ve Bolu'nun yüksek bölgeleri, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Safranbolu'nun Sarıçiçek Yaylası, Ömür Ahmet Kıran mevkisi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ile Eflani ilçe merkezi ve köyleri, etkili olan yağışın ardından beyaza büründü.

Yağışın ardından Ahmetusta Geçidi mevkisinde oluşan kış manzarası havadan görüntülendi.

Bolu'da da kar yağışının etkili olduğu Gölcük Tabiat Parkı beyaza büründü.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından tabiat parkında kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Çam ağaçları, göl çevresi ve yürüyüş yolları beyaz örtüyle kaplandı.

Ramazan dolayısıyla sessizliğin hakim olduğu Gölcük'te oluşan manzara dronla görüntülendi.