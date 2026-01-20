Haberler

Karabük Valisi Çağatay, ilk ziyaretini şehit ailesine gerçekleştirdi

Karabük Valisi Oktay Çağatay, ilk ziyaretini Şehit Nuri Özcan'ın ailesine gerçekleştirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Çağatay, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın ailesini ziyaret etti.

Çağatay, ziyarette şehidin babası Mehmet ve annesi Şamiye Özcan'a taziye ve başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyarette, Çağatay tarafından şehit ailesine, Türk bayrağının yer aldığı plaket takdim edildi.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen Çağatay, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirterek, şehitlerin milletin gönlünde müstesna yere sahip olduğunu ifade etti.

Ziyarete, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç de yer aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
