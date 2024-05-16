Karabük Üniversitesinden kısa kısa

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Hemşireler Haftası dolayısıyla hemşire adayı öğrencilerine tohum hediye etti.

Rektör Kırışık, hafta kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müslüm Kuzu, bölüm akademisyenleri ve öğrencileri kabul etti.

Akademisyen ve öğrencilerle sohbet eden Kırışık, misafirlerine tebrik kartı ve ağaç tohumu hediye etti.

"İletişimde Kariyer Zirvesi" etkinliği

KBÜ Stratejik İlişkiler ve İmaj Geliştirme Kulübünce (SİMGE) düzenlenen "İletişimde Kariyer Zirvesi" etkinliğine iş insanı Hasan Yıldız katıldı.

Hamit Çepni Konferans Salonu'ndaki etkinliğe, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bayram ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yıldız, kaleme aldığı "Gelecek Henüz Avuçlarınızda" adlı kitabını gençlere hediye etti.

KBÜ'de Türk Sanat Müziği Bahar Konseri düzenlendi

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı öğretim görevlileri ve öğrencileri, Türk Sanat Müziği Bahar Konseri düzenledi.

Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda düzenlenen öğretim görevlisi Hasan Hacısüleymanoğlu yönetimindeki konserde 15 eseri seslendiren koro, dinleyenlere müzik ziyafeti yaşattı.

Konsere, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.