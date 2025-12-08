Karabük Üniversitesinde uluslararası öğrencilerin kültürleri tanıtıldı

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) uluslararası öğrencilerin katılımıyla kültür ve dayanışma buluşması düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Yemen, Filistin ve Moritanya'nın bağımsızlık günlerini ve kültürel yapısını yansıtan programlar yapıldı.

Etkinlikte dayanışma, kültürel paylaşım ve akademik birliktelik mesajları verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, dost ülkelerle daha güçlü bir geleceğin inşa edilmesi temennisinde bulundu.