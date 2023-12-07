Karabük Üniversitesi Öğrencisi Dolandırıcılık Konulu Kısa Film Yarışmasında Birinci Oldu

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Dolandırıcılık' konulu kısa film yarışmasında Karabük Üniversitesi öğrencisi Yusuf İzzettin Gürbüz birinci oldu. İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Gürbüz ve Karabük Şafak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim alan öğrencilere bisiklet hediye etti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında düzenlenen "Dolandırıcılık" konulu "Video-Kısa Film Yarışması"nda, Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencisi birincilik ödülüne layık görüldü.

KBÜ, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ortaklığında "Umut Hep Var" sloganıyla yapılan yarışmada, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencisi Yusuf İzzettin Gürbüz'ün çekip yönettiği, "Bozuk Para" adlı kısa film birinci oldu.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Gürbüz ve filme katkı sunan Karabük Şafak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Esra Aydın, merkezde eğitim alan öğrenciler ve öğretmenlere bisiklet hediye etti.