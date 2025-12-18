Haberler

Karabük Üniversitesi'nde atık mandalina kabukları, yara örtüsü ve gıda ambalajına dönüştürülüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük Üniversitesi, atık mandalina kabuklarından biyobozunur yara örtüsü ve antibakteriyel gıda ambalajı geliştiriyor. Proje, malzeme bilimi alanındaki iki temel problemi çözmeyi hedefliyor.

Karabük Üniversitesince (KBÜ) yürütülen proje kapsamında atık mandalina kabuklarından biyobozunur yara örtüsü ve antibakteriyel gıda ambalajı geliştiriliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Akgül'ün yürütücülüğünü yaptığı "Atık Mandalina Kabuğundan Elde Edilen Esansiyel Yağ ve Karbon Noktaları ile Fonksiyonel Biyobozunur Nanoliflerin Geliştirilmesi: Yara Örtüsü ve Gıda Ambalajı Uygulamaları Projesi", TÜBİTAK'ın 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında destekleniyor.

Projede atık mandalina kabuklarından elde edilen esansiyel yağ ve karbon noktaları kullanılarak biyobozunur yara örtüsü ve gıda ambalajı geliştiriliyor.

"Doğada kirlilik oluşturmayan ürünler haline gelmiş oluyorlar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akgül, malzeme biliminin iki temel probleminin olduğunu belirtti.

Birincisinin ham madde kaynaklarının azalması, diğerinin de malzemelerin kullanım sonrası doğada kirlilik oluşturması olduğunu anlatan Akgül, "Bu projemiz kapsamında iki probleme de aslında tek projeyle çözüm üretmeye çalışıyoruz. Projemizde öncelikle atık mandalina kabuklarını değerlendirmeye çalışıyoruz. Atık mandalina kabuklarının içlerinde bulundurdukları esansiyel yağlar hem yaraların tedavisinde, yara örtüsü olarak hem de içerdikleri antibakteriyel etkinlik sayesinde gıda ambalajlarında kullanılabiliyorlar." bilgisini paylaştı.

Akgül, mandalina kabuklarının, uyguladıkları proseslerle aktif özellik içeren karbon noktaları da üretebildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla atık mandalina kabuklarından yani bizim doğaya atık olarak bıraktığımız bir malzemeden biyoaktif bileşenler elde etmiş olabiliyoruz. Aynı zamanda bu biyoaktif bileşenleri de projemizde doğada çözünebilir biyobozunur polimerlerin içerisine ilave ediyoruz. Dolayısıyla nihai olarak ortaya koyduğumuz ürünler hem atık malzemeleri değerlendirmiş olan hem de aynı zamanda doğaya bırakıldıklarında, doğada kirlilik oluşturmayan ürünler haline gelmiş oluyorlar."

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 ünlü serbest

Sabah gözaltına alınan 4 ünlü isimle ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı

Sabırları taşırdı! Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı
Paşinyan'dan Rusya'ya, Türkiye'ye uzanan demiryollarının yeniden inşa edilmesi talebi

Paşinyan'dan o ülkeye dikkat çeken "Türkiye" talebi: Yeniden inşa edin
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı

Sabırları taşırdı! Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı
Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor

Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi

Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
title