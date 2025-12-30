Karabük Üniversitesinden kısa kısa

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) çevresel etkileri azaltan yeni nesil malzemeler geliştirmeye yönelik araştırmalar yürütülüyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ'lü araştırmacılar, çevresel etkileri azaltan yeni nesil jeopolimer malzemeler üzerine geliştirdikleri yenilikçi üretim modeliyle, sürdürülebilir yapı teknolojilerine bilimsel katkı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Yaşın, en çok kullanılan yapı malzemeleri arasında yer alan portland çimentosu ve pişmiş kil esaslı seramiklerin üretiminde yüksek sıcaklıklar gerektiğini belirterek, bu süreçte karbonat minerallerinin kimyasal tepkimeleri sonucu karbondioksit salımı gerçekleştiğini kaydetti.

Yeni araştırmalarda, jeopolimerlerin asit aktivasyon sistemiyle de üretilebileceğinin ortaya konulduğunu aktaran Yaşın, "Biz de projemizde asit aktive jeopolimerlerin üretim parametrelerini inceleyeceğiz. Bu malzemeler yeni nesil olduğu için başlangıç maddesi, üretim süreci ve son ürün özellikleri arasındaki ilişkiler tam olarak bilinmiyor." ifadelerini kullandı.

Projede yer alan doktora öğrencisi Selin Pınar da asit aktivasyonunun literatürde alkali aktivasyona göre daha üstün özellikler sergilediğini ifade ederek, "Bu yöntem, yüksek basınç dayanımı, ısı direnci ve dielektrik özellikleriyle öne çıkıyor. Çalışmamızın bu alandaki gelecekteki uygulamalara yön vereceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KAPGEM'in 10. raporu sonrası KBÜ'de istişare ve kutlama buluşması

Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezinin (KAPGEM) 10. Politika Raporu'nun kamuoyuna duyurulmasının ardından kutlama ve değerlendirme buluşması gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Üniversite Evi'nde düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın yanı sıra rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni, Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, genel sekreter Lütfü Köm, KAPGEM üyeleri, daire başkanları, birim yöneticileri ile aileleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırışık, 10. Politika Raporu'nun tamamlanmasını önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, bu başarının ardından düzenlenen programın hem bir kutlama hem de istişare niteliği taşıdığını kaydetti.

KAPGEM'in kuruluşunun ikinci yılına yaklaşıldığını aktaran Kırışık, "21 Şubat 2024'te hayata geçirdiğimiz bu yapı, bugün itibarıyla Türkiye'de üniversiteler bünyesinde öne çıkan en önemli projelerimizden biri haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.