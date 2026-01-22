Haberler

KBÜ'lü öğrencilerin yapay zeka projesi SAYZEK'te kabul edildi

KBÜ'lü öğrencilerin yapay zeka projesi SAYZEK'te kabul edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük Üniversitesi öğrencileri, Savunma Sanayii Yapay Zeka Yetenek Kümelenmesi kapsamındaki tez projeleri ile dikkat çekti. 'Otonom Hava Sistemleri İçin Gelişmiş Görüntü İşleme Tabanlı Tehdit Algılama ve Kaçınma' başlıklı proje, SAYZEK Akademik Tez Programı'na kabul edildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencilerinin otonom hava sistemlerine yönelik tez projesi, Savunma Sanayii Yapay Zeka Yetenek Kümelenmesi (SAYZEK) Akademik Tez Programı kapsamında kabul edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri Mustafa Kale ve Eren Altun'un, "Otonom Hava Sistemleri İçin Gelişmiş Görüntü İşleme Tabanlı Tehdit Algılama ve Kaçınma" başlıklı bitirme tez projesi hazırladı.

KBÜ Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Caner Özcan danışmanlığında hazırlanan proje, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen SAYZEK Akademik Tez Programı kapsamında 2025-2026 dönemi için kabul gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, öğrencilerin programa kabul edilmesinin bölüm ve üniversite adına önemli kazanım olduğunu belirterek, "Biz bu proje kapsamında otonom sistemlerde yapay zeka destekli algılama ve karar verme mekanizmalarının geliştirilmesini hedeflemekteyiz. ASELSAN'dan bir mentorle birlikte hem akademik hem de sektör mentoruyla birlikte yürütülecek çalışma." ifadelerini kullandı.

Projede yer alan öğrencilerden Mustafa Kale, projelerinin otonom hava sistemleri için gelişmiş görüntü işleme tabanlı tespit, algılama ve kaçınma üzerine odaklandığını belirtti.

Eren Altun da veri toplama sürecinin çalışmanın en kritik aşamalarından biri olduğunu aktararak, bu nedenle "Gazebo" simülasyonu kullanarak sentetik veri ürettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Zırhlı araç takla attı! Kilolarca altın buhar oldu

Zırhlı araç takla attı! Kilolarca altın buhar oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir

Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir
Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar

Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar
Trump 'Grönland konusunda anlaştık' dedi, Putin adaya fiyat biçti

Trump "Anlaştık" dedi, Putin Grönland'a fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir

Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir
YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası

İsrail'e çağrı yapan YPG'nin 2 numarası öldürüldü iddiası
39 yıllık et firması iflasın eşiğinde

39 yıllık dev firma iflasın eşiğinde! Mahkeme reddetti