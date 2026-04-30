Karabük Üniversitesi'nde 'Medya ve Etik Çalıştayı' düzenlendi

KARABÜK Üniversitesi tarafından düzenlenen, 'Medya ve Etik Çalıştayı'nda, Dezenformasyon ve Haber Etiği, Yerel Medya Sorunları ve Etik ile Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka konuları ele alındı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi tarafından 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş, RTÜK Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer, Gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Güz, İstanbul Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Çağlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, açılış konuşmasında medyanın çağımızda kritik bir işlev üstlendiğine dikkat çekerek, toplumların doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirilmesinin temel bir gereklilik olduğunu vurguladı. Küresel ölçekte yaşanan gelişmelerde hakikatin sıklıkla gölgede bırakıldığını ifade eden Kırışık, özellikle Filistin'e karşı saldırılar başta olmak üzere birçok olayda gerçeklerin perde arkasında bırakıldığını ve medya aracılığıyla yönlendirici içeriklerle algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

RTÜK Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer, medya etiğinin dijital çağda çok boyutlu bir sorumluluk alanına dönüştüğünü belirterek, "Bugün medya etiğini yalnızca mesleki ilkeler bağlamında değil, dijital çağın toplumsal güven, sorumluluk ve kamu yararı meselesi olarak ele almamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü medya artık sadece bilgi aktaran bir mecra değil; duyguları, algıları, değerleri ve ortak hayatımıza dair kabulleri de şekillendiren bir mecradır" dedi. Güçer, dijitalleşme, sosyal medya ve yapay zeka ile birlikte medya alanında dezenformasyon, mahremiyet ve çocukların korunması gibi başlıkların öne çıktığını belirterek, RTÜK'ün sadece denetleyen değil; rehberlik eden ve etik yayıncılığı teşvik eden bir paydaş olarak konumlandığını, medya etiğinin ise yayıncılık kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

'SAHTE VE YANILTICI HABERLER DİJİTAL MECRADA DAHA HIZLI YAYILIYOR'

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş, sahte ve yanıltıcı haberlerin dijital mecralarda daha hızlı yayıldığına ve etkisinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Maalesef sadece geleneksel medyada değil tüm medya mecralarında sahte haber, yalan haberlerin yayılma hızı %70 daha fazla, inandırıcılığı da 6 kat daha fazla. İnsanlar doğru habere inanmaktan daha çok yalan habere 6 kat daha fazla inanabiliyorlar" dedi.

Çalıştay kapsamında düzenlenen oturumlarda 'Dezenformasyon ve Haber Etiği', 'Yerel Medya Sorunları ve Etik' ile 'Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka' başlıkları 23 akademisyen tarafından üç ayrı masada ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı