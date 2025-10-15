Haberler

Karabük Üniversitesi'nde Erasmus Days Etkinlikleri Devam Ediyor

Karabük Üniversitesi, öğrencilerin uluslararası değişim programlarına ilgisini artırmak için 'Erasmus Days' etkinliklerini düzenliyor. Etkinlikler kapsamında bilgilendirme stantları açıldı ve ayrıca alanında uzman akademisyenler seminerler verdi.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) öğrencilerin uluslararası değişim programlarına ilgisini artırmak amacıyla düzenlenen "Erasmus Days" etkinlikleri devam ediyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünce 13-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen etkinliklerin ilk gününde, İnsan ve Toplum Bilimleri ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakültelerinin girişlerinde bilgilendirme stantları açıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği stantlarda Erasmus+ programının amacı, kapsamı, başvuru süreçleri ve sağladığı fırsatlar hakkında bilgi verildi.

Etkinlikler kapsamında öğrencilere, Erasmus+ ile yurt dışında eğitim ve staj imkanlarından nasıl yararlanabilecekleri anlatılırken, programın akademik, kültürel ve kişisel gelişime sunduğu katkılara dikkat çekildi.

Etkinlikler kapsamında ayrıca, Universiti Utara Malaysia (UUM) öğretim üyesi Prof. Dr. Huda Ibrahim tarafından "Introducing School of Computing of UUM" başlıklı bir seminer gerçekleştirildi.

Erasmus KA171 Ders Verme Hareketliliği kapsamında KBÜ'ye gelen Mısır Benha Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdelfattah Selim ile Ürdün Al-Balqa Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Rafi Al-Njadat da etkinliklerde deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Program kapsamında Ayyıldızlı Stadyum bölgesinde fidan dikim etkinliği de düzenlendi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
