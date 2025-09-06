Karabük Üniversitesi'nde Ek Yerleştirme Ön Kaydı Başladı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde ek yerleştirme ön kayıt süreci başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, adaylar, 5- 9 Eylül tarihlerinde çevrimiçi olarak ön kayıt işlemlerini yapabilecek.

Ek yerleştirme sürecinde Türk Halk Müziği Programı, Türk Sanat Müziği Programı, Grafik Tasarımı Bölümü ve Resim Bölümü için başvurular kabul edilecek.

Özel yetenek sınavı 11 Eylül'de Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde (Safranbolu yerleşkesi) gerçekleştirilecek.