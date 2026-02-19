Karabük Üniversitesinden kısa kısa

Öğretim elemanlarının 2025 yılında gerçekleştirdiği akademik, bilimsel ve sanatsal çalışmaların performans esaslı değerlendirilmesiyle oluşturulan Karabük Üniversitesi (KBÜ) 2025 Yılı Akademik Teşvik Listesi ilan edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, akademik teşvik sürecinde hem katılım hem de toplam puan açısından rekor seviyelere ulaşıldığını kaydetti.

Bugünün kendileri için önemli olduğunu aktaran Kırışık, "Geçen yıl 451 olan sayı, bu yıl 109 akademisyenimizin sürece katılmasıyla 560'a ulaştı. Bu akademisyenlerimizin önemli bir kısmının akademik teşvik puanı alabilecek seviyede olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Kırışık, toplam puanda da artış yaşandığını belirterek, yüzde 30'un üzerinde artışla 27 bin 500 puana ulaşıldığını ifade etti.

Kırışık, akademik teşvikten yararlanan akademisyen sayısında ise yaklaşık yüzde 25 yükseliş olduğunu kaydetti.

Sonuçlara göre 100 tam puanla Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden Doç. Dr. Eda Öz Çelikbaş birinci, 99,80 puanla İlahiyat Fakültesinden Doç. Dr. Ayhan Işık ikinci, 94,72 puanla Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Safa Polat üçüncü oldu.

KBÜ ile TÜGVA arasında "İhtisas Akademi Projesi" protokolü imzalandı

KBÜ ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karabük İl Temsilciliği arasında, üniversite öğrencilerinin ulusal ve uluslararası sorunlara yönelik farkındalıklarını artırmayı hedefleyen "İhtisas Akademi Projesi" kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Kırışık ile TÜGVA Karabük İl Temsilcisi Erdem Eren düzenlenen imza töreninde bir araya geldi. Protokolle, öğrencilere yönelik eğitim, seminer ve akademik çalışmaların yürütülmesi ve kurumsal işbirliği imkanlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Törende, protokolün kapsamı ve uygulanmasına ilişkin çalışma alanları da ele alındı. Görüşmenin ardından işbirliği protokolü taraflarca imzalandı.