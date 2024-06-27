Karabük'ün Yenice ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında K.D'ye ait dairenin balkon kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında, balkonda hasar oluştu.
Karabük'ün Yenice ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında K.D'ye ait dairenin balkon kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında, balkonda hasar oluştu.