Karabük'te yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Karabük'te yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
Eflani ilçesine bağlı Çukurgelik köyünde çıkan yangında, bir 2 katlı ev tamamen yandı. Olay yerine intikal eden jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, yangına müdahale etti. Eflani Kaymakamı ve Belediye Başkanı olay yerini ziyaret ederek bilgi aldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Çukurgelik köyünde 2 katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden köy muhtarı ve eşi, kendi imkanlarıyla evden ayrıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Eflani ve Safranbolu belediyeleri itfaiyesi ile Eflani Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Eflani Kaymakamı Ömer Bulut ve Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
