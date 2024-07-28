Karabük'ün Eflani ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Akören köyüne bağlı Kayalar Mahallesi'nde Mehmet K'ye ait iki katlı müstakil evin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Eflani Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.
Karabük'ün Eflani ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Akören köyüne bağlı Kayalar Mahallesi'nde Mehmet K'ye ait iki katlı müstakil evin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Eflani Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.