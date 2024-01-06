Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Karabük Valisi Mustafa Yavuz'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, Kamu Başdenetçisi Malkoç, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek ve Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'i makamında ağırladı.

Vali Yavuz ziyaretleri için Malkoç, Şahin, Şimşek ve Demir'e teşekkür etti.

KBÜ'de "Ahmed Yesevi ve Yesevilik Etkisi" paneli düzenlendi

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), "Ahmed Yesevi ve Yesevilik Etkisi" paneli düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele, KBÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulcebbar Kavak, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Sema Noyan, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

KBÜ İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Gül'ün moderatörlüğünü yaptığı panelde konuşan Prof. Dr. Mehmet Akkuş ve Dr. Hayati Bice, Ahmed Yesevi'nin hayatı, düşünceleri ve Yesevilik öğretisinin Türk kültürü ve İslam dünyasındaki etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

KBÜ ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında Sosyalfest iş birliği

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı ile 2-3 Mart 2024'te KBÜ'de yapılacak Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali'ne (Sosyalfest) ilişkin kurumsal paydaş görüşmesi yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kırışık, Sosyalfest kurumsal paydaş görüşmeleri kapsamında Bostancı'yı ziyaret etti.

Yapılan kurumsal paydaş görüşmelerinde iki üniversite arasında Sosyalfest kapsamında yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Sosyalfest ve üniversiteler arası akademisyen ve öğrenci değişimi, festivaller ve bilimsel toplantılara dair iş birliği konularında anlaşmaya varıldı.

Kırışık, Bostancı'ya Sosyalfest kapsamında yürütülen çalışmalar, etkinlikler ve programlar hakkında bilgi verdi.

Bostancı da ziyareti için Kırışık'a teşekkür ederek, Sosyalfest'te iş birliğinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.