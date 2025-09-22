Karabük'ten Farabi Takımı, TEKNOFEST 2025'te Türkiye İkincisi Oldu

Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan "Farabi" takımı, TEKNOFEST 2025'te Türkiye ikincisi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Eğitim Teknolojileri Yarışması" kategorisinde yarışan Mehmet Vergili Fen Lisesi öğrencileri, danışman öğretmenleri Enver Eserli ve Songül Eserli öncülüğündeki "Farabi" takımı ile Türkiye ikinciliği kazandı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festival finallerine Karabük'ten 6 takım katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, finallere katılan tüm takımları tebrik ederek, "Özellikle Farabi takımımızın elde ettiği Türkiye İkinciliği bizleri fazlasıyla gururlandırdı. Unutmayalım ki, finale kalmak da en az derece almak kadar önemli ve değerlidir." ifadelerini kullandı.

"Eğitim Kenti Karabük" olarak, her alanda başarı hedefiyle çıktıkları bu yolda akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda ulusal ve uluslararası başarılara imza atmaya devam ettiklerini vurgulayan Akbaş, şunları kaydetti:

"En büyük amacımız, öğrencilerimizi erdemli, milli ve manevi değerlerle bezenmiş, çok yönlü bireyler olarak geleceğe hazırlamaktır. Bu başarının ardındaki en büyük güç, nitelikli öğretmen kadromuzdur. Nihai hedefimiz, üretilen teknolojinin insanlık yararına kullanıldığı bu tarz projeleri desteklemek ve daha nice başarı hikayeleri yazmaktır."