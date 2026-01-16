Haberler

Karabük'te 450 yıllık ahşap cami yandı

Güncelleme:
Karabük'ün Eflani ilçesinde yer alan ve 450 yıllık geçmişe sahip Elekler Camisi, cuma namazı sırasında çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın anında camide bulunan cemaat hızlıca dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde 450 yıllık ahşap Elekler Camisi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Ovaşeyhler köyünün Gemicioğlu Mahallesi'ndeki tarihi Elekler Camisi'nde cuma namazı kılınırken yangın çıktı. Ahşap camide bulunan cemaat, yangını fark ederek dışarı çıktı. İhbar üzerine köye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında cami, kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında camide bulunan Faik Savaş, "450 yıllık tarihi camimiz yangına teslim oldu. 2 rekat namazı kıldık. Duman ve koku sardı. Yanımda hoca vardı. Koku var dedi. Dışarı çıktık hemen. İçerisi dumanla dolmuş" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

