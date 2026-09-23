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Karabük'te zincirleme kazada 1 kişi yaralandı, tır sürücüsünün ehliyeti 60 gün alındı

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Karabük'te zincirleme kazada 1 kişi yaralandı, tır sürücüsünün ehliyeti 60 gün alındı
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Dün akşam Karabük Namal Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yapan tır, motosiklet ve otomobile çarptı; 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kazaya sebebiyet veren tır sürücüsünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulduğu öğrenildi.

Karabük'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Dün akşam saatlerinde Namal Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yapan K.E. idaresindeki 31 AKZ 207 plakalı tır, yeşil ışıkta kavşaktan karşıya geçmeye çalışan O.Ç. yönetimindeki 78 SF 790 plakalı motosiklet ve Ş.B.'nin kullandığı 78 ACJ 317 plakalı otomobile çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Öte yandan kazaya sebebiyet veren tır sürücüsü K.E'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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