Karabük'te yüksekten düşen 2 yaşındaki çocuk tedaviye alındı
Karabük'te Yeşil Mahalle'de oynayan 2 yaşındaki Ömer Ali A, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Karabük'te yüksekten düşerek yaralanan 2 yaşındaki çocuk tedaviye alındı.
Yeşil Mahalle Yeşil Sokak'ta oynayan 2 yaşındaki Ömer Ali A, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten bir apartmanın istinat duvarı ile toprak zemin arasına düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan çocuk, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.