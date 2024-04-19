Üye Girişi
Haberler

Karabük'te yüksekten düşen 2 yaşındaki çocuk tedaviye alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te Yeşil Mahalle'de oynayan 2 yaşındaki Ömer Ali A, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük'te yüksekten düşerek yaralanan 2 yaşındaki çocuk tedaviye alındı.

Yeşil Mahalle Yeşil Sokak'ta oynayan 2 yaşındaki Ömer Ali A, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten bir apartmanın istinat duvarı ile toprak zemin arasına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan çocuk, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ömer Ali Karabük İtfaiye Çocuk Güvenlik Acil Durum Sağlık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title